Yerine kayyum atanan Gülistan Sönük'ten açıklama

İçişleri Bakanlığı’nca 4 Kasım’da Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı.

Yerine Batman Valisi Erkan Canalp’ın kayyum olarak atanan Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük yaptığı açıklamada, kayyum atamalarını kabul etmeyeceklerini belirterek, atamaların hiçbir hukuki dayanağının olmadığını söyledi.

"ELBETTE KABUL ETMEYECEĞİZ"

Kayyum atamalarına ilk defa şahit olmadıklarını söyleyen Eş Başkan Sönük, şöyle konuştu:

“Bu yılki direniş gerçekten çok fazla. İnsanlar bunu kabul etmiyor. Çünkü her seferinde sudan sebeplerle kayyumlar atanıyor. 2016 yılında özyönetimleri bahane ettiler, 2019’da eş başkanlığı, bugün de hiçbir şey bulamayınca uyduruk gerekçelerle kayyumlar atandı. Elbette biz bu kayyum atamalarını kabul etmeyeceğiz. Bu belediyeler, halkın, kadınların, gençlerin tırnağıyla kazandığı belediyelerdir. Öyle bir memurun ataması değil, birilerinin yukarıdan altın tepsiyle sunduğu bir şey değil. Tamamen Kürt halkının yıllardır verdiği siyasi bir mücadele var ve bu siyasi mücadelenin sonucu olarak, belediyelerimizi kazandık. Ama bugün gelinen noktada her yerde Kürt düşmanlığını ilan eden, her yerde Kürtler haklarında zehir zemberek konuşan iktidar, tekrardan Kürt halkına ben senin iradeni tanımıyorum, sen kendini yönetemezsin, sana ben şekil veririm, sen su politikasını belirleyemezsin, kadın politikalarını, engellilerin politikalarını belirleyemezsin. Senin yerine ben, kararını vereceğim diye bu iradeyi tanımıyor. Bununla birlikte kayyum atamaları gerçekleşti. Biz asla bunu kabul etmeyeceğiz. Kendileri aslında iki dönem tecrübe ettiler. Her bir kayyum atamasından sonra, seçim sonuçlarının nasıl olduğunu, her seçimde nasıl bir hezimete uğradıklarından ders çıkarmıyorlar. Kürt halkı bu sefer direnişiyle 2024’te kayyum atamalarına izin vermeyecek.”

"BİR YANDAN BEN EL UZATTIM, BİR YANDAN DA İRADENE EL UZATIYORUM"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrılar üzerine başlayan “yeni bir süreç başlıyor” tartışmalarının ardından kayyum atanmalarını da değerlendiren Sönük sözden çok pratiğe bakılması gerektiğini belirterek, “Öyle kalkıp, kürsülerden barıştan, çözümden bahsederek, sonra kayyum atamak iki yüzlülüktür. Aslında birazda bu kayyum ataması halklarda oluşan umudu, halkların özgür, barış ve çözüm umudunu da aslında yok etmek istediler. Bu yüzden hemen bu tartışmalardan sonra halkta bir umut uyandı. Sonra bu kayyum atamaları gerçekleşti. Bir yandan ben el uzattım, bir yandan da iradene el uzatıyorum, iradene ipotek koyuyorum, demek iki yüzlülük, samimiyetsizliktir. Kayyumlar devam ettikçe, bir müzakere ve diyalogdan bahsedilemez” diye konuştu.

Bundan sonraki yol haritalarına da paylaşan Sönük, “Alanlarda, sokaklarda, direneceğiz. Çünkü belediyeleri sokaklarda halkla birlikte kazandık. Batman, Mardin, Halfeti ve Esenyurt halklarıyla birlikte bunun savunmasını sokakta yapacağız” şeklinde konuştu.