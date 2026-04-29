Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eşbaşkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Haziran 2024’te hakkındaki terör soruşturma nedeniyle yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış'ın istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Akış, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya, Akış’ın avukatlarının yanı sıra ailesi ve DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak katıldı.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşma, Akış’ın savunma yapmasıyla devam etti.

CEZASI ONANDI

Akış'ın savunması ardından avukatları önceki duruşmada mahkemeye sundukları savunmalarını yenileyerek Akış’ın beraat etmesi ve tahliye talebinde bulundu.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Akış’a daha önce “Terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla verilen 19 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.