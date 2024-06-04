Yerine kayyum atanan Mehmet Akış: Direnenleri selamlıyorum

Gözaltına alındıktan sonra yerine kayyum atanan Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda "Kayyım kararına karşı direnen tüm kesimleri selamlıyorum" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hakkari Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akkış, dün gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırıldı ve yerine kayyum atandı.

Van'da gözaltına alınan Akış, dün Hakkari'ye getirildi. 24 saatlik avukat görüş yasağı ardından Akış avukatlarıyla görüştü. Akış, yaşananları "demokrasiye darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda (MA) yer alan habere göre, dosya hakkındaki gizlilik kararının devam ettiği belirtildi. Akış ile görüşen avukatlardan Ömer Akış, hükümet yanlısı medyada müvekkilleri hakkında çıkan haberlerin "yargıya etkilemek" üzere yapıldığını söyledi.

"İFTİRALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Avukat Akış ise şu açıklamalarda bulundu:

"Belediye Eş Başkanımız Akış, Diyarbakır’da düzenlenen toplantı dönüşü geç saat olması nedeniyle Van’da kalmak zorunda kaldı. Sabah saatlerinde Hakkari'ye yola çıkmak üzere iken yapılan ev baskınıyla gözaltına alındı. Yandaş medya tarafından ‘kaçacak iken yakalandı’ iftiraları gerçeği yansıtmamakta. İktidar medyası ayrıca bizim bile ulaşamadığımız ve halen kısıtlılık olan dosyayla ilgili yalan bilgiler paylaşılıyor. Bu durum hedef gösterme ve yargıyı etkileme amaçlıdır. Eş Başkan Akış, 5 Haziran’daki mahkemesine bizzat kendisi katılmak istediğini mahkemeye söyledi. Bunu dile getiren bir kişi neden kaçsın? Bu manipülasyonlara kimsenin inanmaması gerekiyor.”