Yerine kayyum atanan Oğuz Tongsir: Biz seçimle geldik, seçimle gideriz

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) BaşkanI Oğuz Tongsir, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Karara gerekçe olarak seçimde Anadolu’dan oy kullanmak için İstanbul’a gelen üyelerin usulsüz şekilde davet edilmesi gösterildi.

Sosyal medyada yapılan asılsız ihbar nedeniyle görevden uzaklaştırılıdığını kaydeden Tongsir, "Biz seçimle geldik, seçimle gideriz" dedi.

KayyUm kararının ardından üyelere bir not göndererek açıklama yapan Oğuz Tongsir, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli üyem, seçimi kaybetmiş malum kişilerin sosyal medyada yaptığı asılsız ihbar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir tedbir olarak geçici bir süre TSYD Başkanlığı’ndan uzaklaştırılmış bulunuyorum. Derneğe kayyum atanmıştır. Anadolu'dan gelen gazeteci arkadaşların usulsüz bir şekilde Genel Kurul’a davet edildiği ve seçimi böyle kazandığım iddia edilmektedir. Hiçbir üyemiz satın alınamaz, oyunu peşkeş çektirmez. Anadolu'dan başlayan hamleyi çekemeyenler sonunda dersini gene alacaktır. Bu kısa süreçte gene Levent'te olacağımı bilmenizi isterim. Biz seçimle geldik, seçimle gideriz. Sevgi ve saygılarımla."

NE OLMUŞTU?

Türkiye Spor Yazarları Derneği Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Oğuz Tongsir, 499 oy alarak tekrar başkan olmuştu. İstanbul'da yapılan Genel Kurul'da, Tongsir'in rakibi İsmail Er ise 196 oyda kalmıştı.

Seçimden kısa süre sonra Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi Merve İzmirlioğlu, derneğin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmadığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma başlatmıştı.