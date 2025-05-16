Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Zeydan: "Kayyum uygulaması derhal geri çekilsin"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliğine seçildikten sonra kayyum kararıyla görevden alınan siyasetçiler, mayıs ayı toplantılarını KESK Şubeler Platformu binasında yaptı. Yerlerine kayyum atanan Van Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan başkanlığında yapılan toplantıda, son süreçteki gelişmeler ve kayyum uygulamaları değerlendirildi.

Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Neslihan Şedal, Kürt sorununun çözümüne yönelik uzun yıllardır süren mücadelenin önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, barış ve demokratik toplum hedefinden vazgeçmediklerini vurguladı. Şedal, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın her kesim tarafından desteklendiğini ifade etti.



Dem Parti’nin yerel yönetim temsilcileri olarak barış sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Şedal, "Toplumun tüm kesimlerinin iradesine saygı duyulmalı. Süreç, şeffaf ve kamuoyunu doğru bilgilendiren bir şekilde yürütülmeli. Aynı zamanda anadil hakkı, siyasi tutsakların özgürlüğü ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi konular da barış sürecinin temel başlıkları arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.

ZEYDAN: BU SÜREÇ TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAKTIR

Yerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan da sürecin, Türkiye’de 100 yıldır inkar edilen Kürt varlığının tanınması ve ülkenin demokratikleşmesi açısından tarihi bir fırsat olduğunu ifade etti. Zeydan, "Halk, PKK bu çağrıya sahip çıktı. Şimdi sıra devlette. Devletin de bu çağrıya olumlu adımlarla karşılık vermesi gerekiyor" dedi.



Siyasi tutsakların özgürlüğü, yerel demokrasinin güçlendirilmesi, anadilde eğitim hakkı gibi konuların çözümünün tüm Türkiye halkları için kazanım olacağını belirten Zeydan, kayyum atamalarına da tepki göstererek "Kayyum politikası, halkın iradesine saldırıdır. Halkın iradesi bir an önce iade edilmeli ve kayyum uygulaması biran önce geri çekilsin" diye konuştu.