Yerine kayyum atanmıştı: Hakkari Belediye Eş Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Polisin operasyonla gözaltına aldığı, İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından mahkeme önünde protestolar başladı.

Hakkari Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasının ve yerine kayum atanmasına yönelik tepkiler sürerken, Akış hakkında 2014 yılında açılan davanın 61'inci duruşması bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mehmet Sıddık Akış'ın davada karar çıktı. Mahkeme, Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

ADLİYE ABLUKA ALTINA ALINDI

Akış hakkında 2014 yılında açılan davanın 61'inci duruşması bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. İki gündür Adliye binası önündeki polis yoğunluğu bu sabah daha da artırıldı. Adliyenin bulunduğu caddede çok sayıda zırhlı polis aracı konuşlandırıldı.

Sabah saatlerinde Adliye binasına gelenler içeri alınmadı. Hakkâri Belediye Eşbaşkan’ı Akış’ın karar duruşması için Hakkari Adliyesi'ne gelen avukatı Azad Özer, "Dosyanın avukatı olmama rağmen kolluk engeline takılıyorum ve içeri giremiyoruz. Yargılama nasıl yapılacak?" dedi.

AKIŞ, ADLİYEYE GETİRİLDİ

Artı Gerçek'in aktardığına göre; Mehmet Sıddık Akış duruşma için geniş güvenlik önlemleri altında adlliyeye getirildi. Avukatların verdiği bilgilere göre duruşma salonunda seyircileri için olan bölüm çevik kuvvet polisleri ile dolduruldu.

Duruşma başladı.

"BENİM BAŞIM DİK"

Duruşmanın başlamasıyla birlikte Hakkari Belediye Eşbaşkanı Akış da savunmasına başladı. Kayyım atanmasına gerekçe yapılan davanın savcısı D.Y.'nin FETÖ firarisi olduğunu hatırlatan Akış, davanın siyasi olduğunu vurguladı.

Akış, "Benim başım dik. 53 yaşındayım, bunca yıldır mücadele ediyorum, mücadele etmeye devam edeceğim. Benim kaçtığıma ilişkin haberlerin yapıldığını duydum. Ben asla kaçma girişiminde bulunmadım. Yaptığım her şeyin arkasındayım. Siyasi olarak ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Karşınızda başı dik bir şekilde duruyorum. Ben barış dedim, kardeşlik dedim, adalet dedim, eşitlik dedim, özgürlük dedim. Halen diyorum. Tüm yaşamımı bunların etrafında ördüm, bundan sonrada öyle yapacağım" diye konuştu.

"Tutuklanmaktan, cezaevine girmekten korkmuyorum" diyen Akış, şöyle devam etti.

"Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Yeniden iddianame hazırlanmasını talep ediyorum. FETÖ'cü bir savcının hazırladığı iddianame ile yargılanmak istemiyorum. Sizden tahliye ya da beraat talep etmiyorum. Sadece vicdanınıza bırakıyorum kararı. Ben bugüne kadar şerefimle, bu halkın tek kuruşuna dokunmadan görev yaptım. Neden 4 ay önce değil? Neden 1 yıl önce değil. Neden 4 yıl önce yapılmadı bu yargılama? Bu yargılamanın siyasi olduğunu biliyorum."

"KÜRT OLDUĞUM İÇİN YARGILANIYORUM"

Mütalaaya karşı konuşan Akış, “Kürtçe konuşmalarımın tamamı Kürtçe bilmeyenler tarafından çevrilmiş. Ben İngilizce bilmiyorum ama bana o dile çevirteceksiniz, öyle bir şey olabilir mi? Ben yaptığım konuşmaya bakıyorum, yapılan çevirilere bakıyorum bir alakası yok. Bu konuşmanın kaydını ortaya koyun aynısı çıkarsa ben 50 yıl gidip cezaevinde kalacağım. Konuşmamı çevirin, eğer suçsa ben bin kez daha aynı suçu işleyeceğim. İfadesini geri çeken bir gizli tanığın ifadelerini neden mütalaaya koydunuz. Alehte ifade verince bir sıkıntı yok ama aleyhte verince ‘yok siz tehdit ediyorsunuz’ diyorsunuz. Ben bu kişi hiçbir zaman görmemişim. O kişi ifadelerini geri çektiğinde ben cezaevindeydim. Siz de o kişinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Benim burada yargılanmamın tek nedeni Kürt olmam. Ben Kürt olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Ardından avukatların savunmalarına geçildi.

Akış’ın beyanlarının ardından avukatlar savunma yaptı. Avukatlar, dosyaya konulan gizli tanıkların beyanlarının hiçbir geçerliliğinin olmadığını, tanıkların hukuka aykırı bir şekilde teşhis işlemi yaptığını söyledi. Yıllarca gizli tanıklar dinlenmediği için dosyanın sürüncemede kaldığını ifade eden avukatlar, Akış’ın dosyadan beraat etmesi gerektiğini belirtti.

Avukatların ek savunma için süre talebi reddedildi. Dosyada yer alan diğer sanık avukatların savunmasının ardından iddia makamı mütalaasını tekrar etti. Savcı, Akış ve beraberindekilerin “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma avukatların savunmalarının ardın mahkemeye ara verildi. Aranın ardından mahkeme kararını açıkladı. Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından Akış tutuklandı.

MAHKEME ÖNÜNDE PROTESTO VE ABLUKA

Kararın ardından mahkeme önünde protestolar başladı. DEM Partililer, 'baskılar bizi yıldıramaz' sloganları, alkış ve zılgıtlarla kararı protesto ediyor. Yürüyüş yapmak isteyen avukatlar ve milletvekilleri ablukaya alındı.

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NE OLMUŞTU?

31 Mart'ta seçimlerinde yüzde 48.92 ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Belediye Eş Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da Van'da gözaltına alınmıştı.

Akış'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Hakkari Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak Vali Ali Çelik'in atandığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Hakkari Valiliği il genelinde yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi gibi her türlü protestoları 10 gün süreyle yasaklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, görevden almaya ilişkin Akış hakkında "terör örgütü üyeliği" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılmış bir davayı ve sürmekte olan bir soruşturmayı gerekçe göstermişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuyla ilgili "Bu darbeci, kayyumcu ve yeminli Kürt düşmanı anlayışı ret ediyoruz. İrademizi asla kimseye yedirmeyiz" tepkisini göstermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu özel gündemle toplanmış, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin Hakkari’de yaşanan gelişmelere ilişkin MYK kararlarını açıklamıştı.

DEM Parti, Akış'ın görevden alınıp yerine kayyum atanmasına karşı nöbet eylemlerine başlamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki göstererek, "Yaşananlar, henüz iki ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyum görevlendirmesi geri çekilmelidir" demişti.