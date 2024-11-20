Yerine kayyum atanmıştı: Hakkari Belediye Eş Başkanı Sıddık Akış’a 9 yıl ceza

Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış’a 9 yıl hapis cezası verildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Hakkari Belediyesi Eş Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akkış, 3 Haziran'da gözaltına alındıktan sonra görevden uzaklaştırıldı ve yerine kayyum atandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Mehmet Sıddık Akış hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" iddialarıyla açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Akış, Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Akış’ın avukatları ile yakınları da duruşmada hazır bulundu.



Savcı, verdiği mütalaada, Akış’ın örgüt çağrısıyla yürüyüşlere katıldığını ifade etti. Savcı, tecridin kırılması ve Kürt sorununda demokratik çözüm için başlatılan "Özgürlük Yürüyüşü"ne katılmanın da suç olduğunu belirterek Akış hakkında ceza talep etti.

"SORUŞTURMANIN TEK SEBEBİ KAYYIM ATAMAKTI"

Akış, "Bahse konu yürüyüş, parti çalışmaları kapsamında yürütülen bir organizasyondu. Bu siyasi bir davadır. Bahse konu dava, hukukilik ve kanunilikten uzaktır. Daha önce de belirttiğim gibi tutuklandığım dosya nedeniyle gözaltına alındım. Yapılan soruşturmanın tek sebebi Hakkari'ye kayyım atanmasıydı. Zaten amaç da hasıl olmuştur. Yapılan soruşturma ve kovuşturmanın yasa ile alakası yoktur. Benim olay günü yaptığım konuşmalarımın neresinde suç var? Ben konuşmamda barış, kardeşlikten bahsediyorum. Bunlar tercüme edilmiştir ve bunları söylemek ne zaman suç oldu?” diye sordu.

9 YIL HAPİS CEZASI

Avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Akış’a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" iddiasıyla 7 yıl 6 ay, "Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" iddiasıyla da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.