Yerine kayyum atanmıştı: Muhtara bu kez de para cezası

Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Burmadere Köyü Muhtarı Şahismail Güyük, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na yönelik eleştirilerinin ardından görevden alındı. Sosyal medya paylaşımları üzerinden açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezası verilen Güyük’ün iade talebi de reddedildi.

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin haberine göre, Ardahan Damal’a bağlı Burmadere Köyü Muhtarı Şahismail Güyük, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın cemevlerini Kültür Bakanlığı’na bağlanmasına yönelik eleştirilerinin ardından 10 yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 26 Kasım 2024’te görevden alındı.

Güyük hakkında “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davada 1 yıl 3 ay hapis cezası verilirken denetimli serbestlik uygulanmasına karar verildi.

Görevine iade edilmek için Kars İdare Mahkemesi’ne başvuran Güyük’ün talebi reddedildi. Mahkeme ayrıca istinaf süreci sonuçlanmadan 30 bin liralık avukatlık ücretinin ödenmesine hükmetti.

''BORÇ BULARAK ÖDEDİK''

Güyük, “Borç bularak ödedik. Hem görevden alındım hem ceza aldım hem de ekonomik olarak cezalandırıldım” dedi. Yargılamanın görünürde sosyal medya paylaşımları üzerinden yürütüldüğünü savunan Güyük, “Özünde Alevilikle ilgili eleştirilerim nedeniyle hedef alındım” ifadelerini kullandı.