Yerkürenin güneyi aşırı yağışa teslim

Dış Haberler

Avustralya'nın kuzeydoğusundaki Queensland eyaletinde meydana gelen selin ardından bazı uçaklar sular altında kaldı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 300'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Cairns kentindeki havaalanında bazı uçaklar suları altında kaldı. Bölgeden gelen görüntülerde de sele kapılan timsahın kasabanın ortasından geçmesi dikkati çekti. Queensland Başbakanı Steven Miles, yaptığı açıklamada yaşanan "doğal afet"i "hatırlayabildiğinin en kötüsü" olarak nitelendirdi. Miles, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım konularında endişe duyduklarını ve hava desteği alamadıklarını ifade etti.

ELEKTRİKSİZ KALDILAR

Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede bugün itibarıyla demir yolu ulaşımı askıya alınırken, 14 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Bölgedeki kara yollarında da sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

ARJANTİN’DE YAS

Arjantin'de liman kenti Bahia Blanca'yı vuran şiddetli fırtına sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. CNN'in haberine göre, yetkililer, bölgede rüzgarın saatte 140 kilometre hızla estiğini ve en az 300 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Bahia Blanca Belediye Başkanı Federico Susbielles, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fırtınadan dolayı 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Susbielles, "Ölen 13 kişinin aileleri ve sevdikleriyle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bu doğrultuda, kentte 72 saatlik yas ilan ediyoruz" ifadesini kullandı.

Öte yandan New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts ve New Hampshire eyaletlerinde etkili olan kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi. Filipinler de aşırı yağışlara teslim.