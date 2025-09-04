Yerleşimci yıkım ekibi

İsrail’in tüm tepkilere kulak tıkayarak işgal planına hız verdiği Gazze’de Batı Şeria’dan gelen yasadışı yerleşimci gruplar, ordunun gözetiminde Filistinlilerin evlerini yıkıyor. Haaretz gazetesinin haberine göre Batı Şeria'dan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin katıldığı “Uriah” isimli düzensiz grupların İsrail ordusunun gözetiminde Gazze'de Filistinlilerin evlerini yıktığı belirtildi.

AMAÇLARI YOK ETMEK

Haberde yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren grubun yıkım operasyonlarında İsrailli askerlerin ve Filistinli sivillerin hayatını tehlikeye attığı belirtildi. Haaretz, grubun patlayıcıların bulunabileceği tünellere ve binalara askerleri yönlendirdikleri kaydedilirken bazı durumlarda Filistinlileri de canlı kalkan olarak kullandığı aktarıldı. Görgü tanıkları, grubun ağır ekipmanlarla Gazze boyunca yıkım yaptığını aktarırken “tek amaçlarının Gazze’yi yok etmek” olduğunu söyledi.

Gazze yıkım birliklerinden biri olan “Uriah” isimli grubun İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Başkanı olarak atanan David Zini'nin kardeşi Bezalel Zini ile bağlantılı olduğu kaydedildi. Grubun Gazze'de ağır ekipmanlarla yıkım yaptığı vurgulanan haberde, bu kişilerin askeri bir yapı olmadıkları ve bağımsız olarak oluşturulduğu aktarıldı.

Haaretz'in haberinde, “Bu aşırılık yanlıları, yaptıkları işin yalnızca Filistinlilerin evlerini yıkmak gibi ideolojik bir ayartma olmadığını, aynı zamanda maddi olarak da kazançlı olduklarını biliyorlar” ifadeleri kullanıldı. Haberde, “Yıkım ekibinin her üyesine günlük 6 bin şekel (yaklaşık 1775 dolar) maaş ödeniyor ki bu astronomik bir rakam” ifadesine yer verildi.

FİLİSTİNLİLER KIYIYA SIKIŞTI

İsrail ordusu ise işgal planını devreye sokasının ardından kuzeydeki Gazze kentini tamamen kuşatma altına aldı. Yoğun bombardımanın yaşandığı Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşamını yitirenlerin 63 bin 746’ya, yaralı sayısı ise 161 bin 245’e yükseldi. Öte yandan açlıktan ölenlerin sayısı 131’i çocuk olmak üzere 367’ye yükseldi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze kentinde 13 Ağustos’ta başlattığı saldırılarda 20 günde 1100’den fazla kişiyi katlettiğini belirtti.

Kara harekâtı 20’nci gününü geride bırakırken İsrail ordusu hava ve topçu saldırılarını artırdı. Saldırılar, konut bölgeleri ile sığınmacı çadırlarını hedef aldı. Gazze kentini “tehlikeli çatışma bölgesi” ilan eden İsrail'in işgal planını devreye sokmasının ardından artırdığı saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan binlerce Filistinli Gazze kenti sahiline sıkıştı.

ORDU ASKER BULAMIYOR

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin hız vermek istediği işgal planına karşı uluslararası tepkilerin yanı sıra İsrail içinde de tepkiler giderek artıyor. İsrailliler işgal planını protesto ederken askeri operasyona hazırlanan İsrail ordusunun asker bulmakta zorlandığı belirtildi.

İsrail basınında işgal planı için 60 bin yedek askerin kademeli olarak silahaltına alınma sürecinin önceki gün başladığı belirtilirken birçok yedek askerin seferber olmayı reddettiği kaydedildi. Birçok yedek askerin kişisel mazeretler sunarak ve mali durumlarını gerekçe göstererek görevden muaf tutulma talebinde bulunduğu aktarıldı.

30 İsrailli asker ve yetkiliyle konuşan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise, askerlerin “sonu ve amacı belli olmayan çatışmalara girmekten rahatsız olduğunu” kaydetti. Haberde Gazze’nin yanı sıra Batı Şeria, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırıların ordu ve yedek askerlerde yorgunluk yarattığı belirtildi. Bazı askerler Gazze’de sivillerin katledilmesi nedeniyle askerlerin görevi bıraktığını belirtirken Tel Aviv merkezli İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) uzmanlarından Idit Shafran Gittleman ise “Savaşın meşruiyetiyle ilgili soru işaretleri arttıkça daha çok kişi orduda yer almaktan kaçınacak. Kırmızıçizgiye çok yakınız” dedi.

KUDÜS’TE PROTESTO

İsrail genelinde ise Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve esir takası anlaşması yapılması talebiyle yeni protestolar başladı. Batı Kudüs'teki İsrail Milli Kütüphanesi çevresinde toplanan bir grup, Netanyahu ve hükümetini istifaya çağıran döviz ve pankartlar taşıdı. Göstericiler, Netanyahu’nun Kudüs’teki resmi konutunun etrafında çok sayıda çöp konteynerini ateşe vererek evin çevresinde bir “ateş çemberi” oluşturdu.