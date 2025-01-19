Yerli dizi sektörünün 2024 ihracat geliri 500 milyon doları aştı

Türkiye'de yerli dizi sektörü, 2024'te ihraç ettiği 300'den fazla yapımla 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

Türkiye'de üretilen dizilerin 150'nin üzerinde ülkeye ihracatı yapılıyor. Dijital platformlar aracılığıyla bu sayı 200'e yaklaşıyor.

Orta Doğu ve Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Avustralya ve Avrupa'da Türk dizilerinin sıkı takipçileri bulunuyor.

Türkiye'de RTÜK lisansıyla içeriklerini yayınlayan Netflix'in son verilerine göre, 2021'den bu yana 47 yerli içerik haftalık, platformun haftalık açıkladığı "Global Top 10" listelerinde yer aldı. Yerli içerikler, 92 ülkede en çok izlenenler arasında yerini alırken, izleyicilerin gösterdiği ilgiyle 4 yılda 184 haftada ülkelerin en iyi 10 içeriği arasına girdi.

ZİYARETÇİ ÇEKME FIRSATI SUNUYOR

Türk dizileri, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yurt dışında yapılan ülke tanıtımlarına yönelik ilgiyi de artırıyor.

Dizilerin çekildiği mekanlara ilgi duyan çok sayıda izleyici, Türkiye'nin açtığı ülke tanıtım stantlarında söz konusu yerler hakkında bilgi edinme imkanı buluyor.

Bu da ziyaretçi çekme konusunda Türkiye'ye çeşitli fırsatlar sunuyor.