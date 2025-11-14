Yerli dizilerde neden hep aynı hikâyeler işleniyor: Sektörden net cevap!

13. Boğaziçi Film Festivali kapsamında düzenlenen "Bosphorus Talks" etkinliğinde, Türkiye’de üretilen yapımlara dair dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

AA'nın aktardığına göre Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştirilen "Türkiye'den Dünyaya Sinemanın Uluslararası Yolculuğu" başlıklı panelde, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, OGM Pictures kurucusu Onur Güvenatam, Kunay Film kurucusu Karina Mia Satlykova ve Siyahmartı Animasyon Stüdyosu kurucusu Nurullah Yenihan konuşma yaptı.

“YARATICILIK ÖNCELİK OLMUYOR”

Onur Güvenatam

Piyasadaki çok sayıda dizinin yapımcısı olan OGM Pictures’ın kurucusu Onur Güvenatam, yurt dışındaki alıcıların daha çok Türk dizilerinden aşk hikayeleri talep ettiğini belirterek, “Mesela bu anlamda bir erkek dizisi üretemiyorsunuz. Yurt dışında daha çok aile, aşk, entrika tarzı diziler iş yapıyor. Türk dizilerinde sürekli aynı şeyleri izlemememizin sebebi biraz da bu. Eskiden komedi dizileri ya da konsept içerikler oluyordu. Artık bu konuda geniş bir perspektif sergileyemiyoruz. Yaratıcılık öncelik olmuyor, dizinin satılıp satılmayacağına odaklanılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“YURT DIŞINA SATMADAN ÜRETMEK ZOR”

Güvenatam, yurt dışındaki sinema ve dizi sektörünün ağırlıklı olarak polisiye, komedi ve fantastik türü işler ürettiğinden dolayı dış alımlarda bu konuları tercih etmediklerini aktararak, “Türk hikayesi alacaksam aşk hikayesi olsun" denildiğini kaydetti.

Dizi maliyetleri ve kanallardan alınan ücretler arasında rahat hareket imkanı kalmadığını dile getiren Güvenatam, “Yurt dışı satışı olmadan herhangi bir diziyi kanal için üretmek cidden zor. Mesela 'Kral Kaybederse' dizisinde bir dijital platformla birlikte çalıştık. Çünkü bir ek gelir elde etmek zorundayız" dedi.