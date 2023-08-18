Yerli otomobil Togg fiyatları belli oldu! İşte 2023 Togg fiyat listesi

TOGG tarafından Türkiye’de montajlanarak üretilen araçlardan ilk olarak SUV modeli T10X üç farklı opsiyonu ile piyasadaki yerini aldı. Aracın fiyatlarının ortalama araç fiyatlarına göre yüksek olduğu gözlemlenirken pek çok yurttaş 2023 Togg fiyat listesi aramalarını yapıyor. Peki Togg fiyatları ne kadar? İşte 2023 Togg fiyat listesi

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından Türkiye’de montajlanarak üretilen araçlar ön sipariş imkanıyla piyasadaki yerini aldı. İlk olarak SUV modeli ile piyasadaki yerini alan aracın fiyatlarının ortalama araç fiyatlarına göre yüksek olduğu gözlemlendi. Buna karşın pek çok yurttaş 2023 Togg fiyat listesi aramalarını yapıyor. Peki Togg fiyatları ne kadar? İşte 2023 Togg fiyat listesi

Togg Fiyat Listesi

Model Bilgisi Fiyat (TL) Togg T10X V1 RWD standart menzil 1.227.500 TL Togg T10X V2 RWD standart menzil 1.329.500 TL Togg T10X V2 RWD uzun menzil 1.563.500 TL

TOGG T10X modeli satın almak isteyenler için üç farklı opsiyon sunuyor. Togg kaç lira? Togg fiyatı ne kadar? diye merak eden yurttaşlar için 310 kilometre menzil ve 160 kilowatt motor gücüne sahip olan başlangıç paketinin fiyatı 953.000 lira olarak ilan edildi. Aynı modelin uzun menzil imkanı sunan en pahalı opsiyonu ise 1.215.000 lira olarak alıcılarının beğenisine sunuldu.

Togg T10X teknik özellikleri neler?

Togg marka araçların fiyatlarının yanı sıra Togg T10X teknik özelliklerinin neler olduğu da gündemdeki yerini alıyor. TOGG C-SUV motor gücü ve menzil değişkenliği gösteren üç farklı satın alma opsiyonu ile piyasadaki yerini alıyor. Daha önce Togg yetkilileri tarafından ilan edilen resmi bilgilere göre Togg giriş seviyesindeki araçlarında 160 kilowatt (218 hp) güç ve 350 Nm tork üreten bir motor kullandığını açıklamıştı. Giriş seviyesindeki bu otomobilin 0-100 km/s hızı 7,4 saniyede gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

Togg menzil ve motor seçenekleri

Togg T10X’in arkadan itişli versiyonunda batarya ve menzil bilgileri şu şekilde:

Uzun menzilli opsiyonunda 88.6 kWsa’lik bataryası ile 510 kilometre menzile sahip.

Giriş seviyesindeki opsiyonunda 52.4 kWsa’lik batarya ile 310 kilometrelik menzile sahip.

T10X’in dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip çift motorlu versiyonu bulunuyor. Toplamda 320 kW (435 hp) güç ve 700 Nm tork sunan bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor. Bu versiyon, standart olarak 88.5 kWsa'lik büyük batarya ile donatılmış durumda. Bataryalar, DC hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 28 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluma ulaşabiliyor.

Togg T10X teknik özellikleri

Güç: 160 kW tek motor / 320 kW çift motor

160 kW tek motor / 320 kW çift motor Batarya: 52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzun

52.4 kWsa standart, 88,5 kWsa uzun Menzil: 310 km standart, 510 km uzun

310 km standart, 510 km uzun Şarj hızı: 30 dakikada %10'dan %80'e şarj

30 dakikada %10'dan %80'e şarj Tork: 350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor

350 Nm tek motor / 700 Nm çift motor Hızlanma (0-100 km/s): 7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motor

7,4 sn tek motor / 4,8 sn çift motor Uzunluk: 4599 mm

4599 mm Genişlik: 1886 mm

1886 mm Yükseklik: 1676 mm

1676 mm Aks mesafesi: 2890 mm

Togg T10X multimedya özellikleri

Togg T10X’te standart olarak sunulan multimedya ve araç içi göstergelerin özellikleri:

12,3 inç araç gösterge ekranı,

29 inç bilgi-eğlence (multimedya ekranı),

41,3 inç uçtan ucu ambiyans ekranı,

8 inç dokunmatik kontrol ekranı,

Araç içi sosyal kamera,

İnternet ve wifi hot spot özelliğiyle Snapdragon® işlemcili dijital kokpit.

T10X tüm araçlarında standart olarak 7 adet hava yastığı ve (OTA: over-the-air) ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri ile geliyor. TOGG T10X, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazıyla ikinci seviye otonom sürüş özelliklerine sahip.

T10X ayrıca sürücülerine “Yoğun Trafik Pilotu” özelliğini sunuyor. Yoğun trafik pilotu özelliğiyle sürücüler 15 km/s hıza kadar olan trafikte ellerini direksiyondan ayırarak aracın kontrolünü T10X’e devredebilecekler. Bu özellik ise V2 donanım seviyesi ve lansman özel pakete sahip araçlarda aktif olacak.

Togg ön sipariş nasıl verilir?

TOGG için ön sipariş vermek isteyenler Google Play Store ve Apple Store'de yer alan Trumore uygulamasından ya da TOGG'un resmi internet sitesi olan togg.com.tr adresinden işlemlerini tamamlayabilirler.

TOGG T10X fiyat listesi

Togg'un piyasaya ilk çıkan T10X modelinin fiyatları:

Togg T10X V1 RWD standart menzil: 1.227.500 TL

Togg T10X V2 RWD standart menzil: 1.329.500 TL

Togg T10X V2 RWD uzun menzil: 1.563.500 TL

TOGG T10X ikinci el fiyat

TOGG T10X modeli ikinci el araç satış sitelerinde 1.300.000 TL'den 2.600.000 TL aralığında fiyatlardan ilanlara girmiş durumda.