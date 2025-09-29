‘Yerli uçak’a ABD’den darbe

POLİTİKA SERVİSİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yerli imkanlar ile ürettiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'a tedarik edilecek motorların lisanslarının ABD tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Fidan, söz konusu motorların teslimatı için kongreden onay beklenildiğini belirterek "Lisansların çıkarılıp motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin" ifadelerini kullandı. Yaşanan tedarik sıkıntısı sonrası 48 adet KAAN'ın Endonezya'ya satışına ilişkin imzalanan protokol yeniden gündem oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından 2019 yılından beri ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışma konusu olmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaptığı son açıklamada söz konusu yaptırımlar nedeniyle Türkiye'nin ilk yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN projesinde de sıkıntılar oluştuğunu açıkladı.

ABD tarafından uygulanan CAATSA yaptırımlarının müttefiklik ruhu ile bağdaşmadığına dikkat çeken Fidan, KAAN savaş uçaklarında kullanılacak motorlara ilişkin lisansların durdurulduğunu ve üretime devam edilmesi için ABD Kongresi'nden onay beklenildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "2019 yılında yaşananlardan sonra ortaya çıkan CAATSA meselesi bizim için büyük bir sıkıntı. İki NATO müttefiki ülke arasında, birbirlerinden alım yapmayı engelleyen yasal kısıtlamanın olması sistematik olarak da büyük bir problem. Şu anda almayı beklediğimiz F-35 ve KAAN'ın motorları var. ABD Kongresi'nde bekletiliyor ve lisansları durmuş durumda. Onların lisanslarının hayata geçirilmesi ve motorların gelmesi lazım ki KAAN'ların üretimi başlayabilsin.