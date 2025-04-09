‘Yerli ve milli’ maskesi düştü

Politika Servisi

Şam yönetiminin düşmesinin ardından Suriye’yi yeniden dizayn eden ABD ve İsrail, bu kez İran’ı etkisiz hale getirmeyi hedeflerken iktidarının ömrünü uzatmanın yolunu ABD’nin bölgesel politikalarına eklemlenmekte bulan Saray yönetimi iç politikada tam tersi bir hava estirmeye çalışıyor.

İktidara geldiğinden bu yana “yerli ve milli” illüzyonu yaratmaya çalışan iktidar bu kez gerçeğin üzerini örtemiyor. Trump yönetimindeki ABD’ye tam teslim politikasını uygulayan iktidar, buna karşılık iç siyasette rejimin devamını sağlamak istiyor. Bunu yaparken de muhalefet, “yerli ve milli” olmamakla, varlığını “dış güçlere” bağlamakla itham ediyor.

ERDOĞAN’I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yanında Erdoğan’a övgüler düzdü. Rahip Brunson krizini anımsatan Trump, Netanyahu'ya "Türkiye ile bir sorun yaşarsanız bunu çözebileceğimi düşünüyorum. Türkiye ve lideriyle çok iyi ilişkim var" dedi. Trump, “Benim harika ilişkilerim olan bir dostum var; adı Erdoğan. Hiç duydunuz mu? Ben onu severim, o da beni sever. Basın buna çok kızıyor. Hiçbir zaman aramızda bir sorun olmadı. Bibi’ye ‘eğer Türkiye’yle bir sorunun varsa, bunu çözerim’ dedim. Geçenlerde Erdoğan’a dedim ki; ‘Tebrikler. 2000 yıldır kimsenin başaramadığını yaptın, Suriye’yi aldın’ dedim. Farklı adlarla olsa da, aynı şey. O da ‘yok yok, ben yapmadım’ dedi. ‘Sen yaptın ama bu sorun değil’ dedim. ‘Evet, belki bir yönüyle biz yaptık’ dedi. Erdoğan sağlam biridir, zeki biridir. Kimsenin yapamadıklarını yaptı” İfadelerini kullandı. Trump ayrıca ‘İran’la doğrudan görüşmelere başladık’ dedi. Netanyahu ise şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye ile Suriye'de çatışma istemiyoruz. Karşı karşıya gelmemek için neler yapılacağını konuştuk. Türkiye lideri ile ABD Başkanı'nın çok iyi ilişkileri var.”

ABD’li Senatör Murphy ise son dönemde Türkiye’de yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, muhalefete yönelik baskıların Trump ile doğrudan bağlantılı olabileceğini söylemişti. Yandaşların manşetlerinde de Trump ve ABD sevdası göze çarptı. Başkan Trump’ın Ankara Büyükelçisi olarak gösterdiği ve yakın dostu olarak bilinen Thomas Barrack, kendisine Hürriyet’in manşetinde Türkiye dostu olarak yer buldu. Hürriyet’in 1 Nisan tarihli haberinde ise Barrack’ın, senatoda yaptığı konuşmasına yer verildi.

TAM TERSİNİ SAVUNDULAR

CHP Lideri Özgür Özel’in 19 Mart’ı “ABD destekli bir cunta darbesi” olarak yorumladı. Özel, "İmamoğlu'nun tutuklanacağından Trump'ın haberi vardı. 'Amerika'ya soruldu' açıklamaları var. Ne buradan ne oradan bir ses çıkıyor. Hepimiz biliyoruz ki bir irtibat da okyanusun ötesinde” dedi. Özel’in açıklamalarının ardından Bakanlar da harekete geçerek Özel’i eleştiri yağmuruna tuttu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize cunta demek; sandığı, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef almaktır. Cunta yönetimi iftirası, Türkiye’yi yurtdışına şikâyet etme alışkanlığının bir tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hakkında "cunta başı" ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası açtı. Erdoğan ayrıca Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile 'cuntacı' vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Öte yandan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan,” Trump ile Netanyahu, bölgemiz ve dünya halkları açısından haydutlukta yarışan iki güçtür. Onların birine karşı diğerinin desteğini alabilmek, bağımsız bir dış politika açısından övünç kaynağı olamaz. Tüm dış güçler Suriye’den çekilmelidir! Suriye’nin geleceğini Suriye halkları belirlemelidir!” açıklaması yaptı.

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BEN ÇEKİLEYİM KENDİ ARALARINDA HALLETSİNLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine ‘cunta başkanı’ ifadesi sebebiyle açtığı davaya ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçmişteki konuşmalarını hatırlatarak yanıt verdi. Özel, "Erdoğan’a darbeci diyen ilk kişi Sayın Bahçeli’dir ben değilim. 2012 grup toplantısında Erdoğan’a cuntacı diyor, AK Parti yönetimine cunta yönetimi diyor. Ben aradan çekilirim, Sayın Bahçeli ile aralarında halletsinler" diye konuştu. CHP lideri Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Hiç kimse boşuna ima toplayıp erken seçim hayali kurmamalıdır" sözlerine de yanıt verdi. Özel, zamanında yapılacak bir seçimde Erdoğan’ın aday olamayacağının altını çizerek, "Yani Cumhur İttifakı Erdoğan’ı aday göstermemekte kararlı. O halde sizin adayınız kim?" diye sordu.

Fotoğraf: AA

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SOL PARTİ: TRUMP MI KURTARACAK SİZLERİ?

SOL Parti’den yapılan açıklamada “Ülkede bir avuç sömürücü ve mafyasından tarikatına gerici güçler dışında arkasında kimse kalmayan Saray rejimi, Trump’ın uzattığı ABD ipine sarılarak iktidarını korumanın yollarını arıyor” denildi. SOL Parti açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Trump’ın ‘akıllı ol’ tehditlerini hatırlatarak yaptığı Erdoğan övgüleri yandaş medyada alkışlanıyor, dün ‘yerli ve milli nutukları atan’ siyasal İslamcılar bir kez daha emperyalizm önünde secdeye duruyor. Kendi İktidarları Karşılığında, Ülkemizin yarınlarını pazarlıyorlar. Amerika’ya teslimiyet içinde, BOP Eş Başkanı olarak atandıkları iktidarlarını, şimdi bu kez de Trump’ın yeni Ortadoğu planı içinde görev üstlenerek sürdürmeye çalışıyorlar. Bu büyük ve tam teslimiyet dün ülkemizi Ortadoğu karanlığının içinde ve cihatçı göç odağı haline getirerek nasıl büyük felaketler getirdiyse, bugün de kendi çıkarları için ülkemizin yarınlarını pazarlamaya çalışıyorlar. Bu halk Trump-Erdoğan ikilisini de, zorbalığı da emperyalizmi de yenecek”