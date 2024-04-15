Yerli ve Milli Parti'den Erdoğan'a: 4 yıl hayali kurma

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin "CHP seçim kazandığını düşünmesin. Bu oylar tek adam rejimine tepkidir. AK Parti hala neye uğradığını anlamadı. Bu oylar bu milletin son ihtarıdır" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Mutlu, genel seçimin 2026'da olacağı iddiasında bulunarak "Sandığa gitmeyen 13 milyon oya talibiz" dedi. Mutlu'nun açıklaması şöyle:

"CHP seçim kazandığını düşünmesin. Bu oylar tek adam rejimine tepkidir. AK Parti hala neye uğradığını anlamadı. Bu oylar bu milletin son ihtarıdır. Bütün siyasetçiler 13 milyon insan neden sandığa gitmedi bunu düşünmelidir. Yerli ve Milli Parti, bu ümitsiz ve hiçbir partiye güvenmeyen, yeni lider, yeni parti isteyen 13 milyon oya taliptir. Seçim 2026'dadır, kimse 4 yıl hayali kurmasın. Biz yola çıktık genel seçime hazırız. Kağıttan kaplanlar gidecek, Anadolu aslanları gelecek. Hodri meydan!"