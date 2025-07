Yerli ve Milli Parti: “Elektrik faturalarından alınan TRT payı bir yıl boyunca orman yangınlarıyla mücadeleye aktarılmalı”

(ANKARA) - Yerli ve Milli Parti, yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlere ilişkin mücadele planını açıkladı. “Elektrik faturalarından alınan TRT payı bir yıl boyunca orman yangınlarıyla mücadeleye aktarılmalı. Bu fon sayesinde en az 10 yeni yangın söndürme uçağı ve 20 helikopter alınmalıdır" denilen açıklamada, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinde yangınla mücadeleye ayrılan kaynak oranının artırılması ve verilerin şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulunuldu.

Yerli ve Milli Parti, Türkiye’nin dört bir yanında devam eden orman yangınlarıyla ilgili mücadele planını açıkladı. “TRT payından bir yıllık kesintiyle Yangın Söndürme Filo Güçlendirme Fonu' kurulsun" denilen planda, şu ifadeler yer aldı:

“Yerli üretim İHA ve yangın tespit teknolojilerine yatırım yapılmalı”

“Elektrik faturalarından alınan TRT payı bir yıl boyunca orman yangınlarıyla mücadeleye aktarılmalı. Bu fon sayesinde en az 10 yeni yangın söndürme uçağı ve 20 helikopter alınmalıdır. Ayrıca yerli üretim İHA ve yangın tespit teknolojilerine yatırım yapılmalı, ‘Orman Gözcüleri Gönüllü Yerel Birimi’ kurulmalı. Köylerde ve orman köylerine yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlardan oluşan, eğitimli gönüllü yangın gözlem ekipleri oluşturulmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen aylık burs ve sigortalama sistemi hayata geçirilmeli.

“Anız yakmak ağır şekilde cezalandırılmalı”

Her orman bölgesine entegre termal kamera, sensör ve yapay zeka destekli İHA sistemleri yerleştirilmelidir. Bu sistemler, en ufak sıcaklık değişimini merkeze bildirerek erken müdahale süresini ortalama 20 dakikaya indirebilir. TUSAŞ ve ASELSAN gibi savunma sanayi kurumlarıyla iş birliği içinde yerli yangın söndürme uçaklarının üretimi teşvik edilmelidir. Bu adım hem dışa bağımlılığı azaltır, hem de uzun vadede ciddi tasarruf sağlar. Özellikle yaz aylarında mangal, sigara ve anız yakma gibi faaliyetlere ağır cezalar getirilmeli. Bu yasaklara yönelik mobil denetim ekipleri kurulmalı, caydırıcılık artırılmalıdır.

“Mevcut orman yolları, su havuzları ve yangın şeritleri hızla modernize edilmelidir”

Ulusal ve yerel medya kanallarında, ‘Bir Kıvılcım, Bir Vatan Kaybı’ temalı bir iletişim kampanyası yürütülmelidir. Okullarda yangınla mücadele kulüpleri kurulmalı, gençler orman savunucusu olarak yetiştirilmelidir. 2025 yılı merkezi bütçesinde, yangınla mücadeleye ayrılan kaynakların oranı artırılmalı, kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Mevcut orman yolları, su havuzları ve yangın şeritleri hızla modernize edilmelidir.”

“Yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybeden 11 işçimizi rahmetle anıyorum”

Eylem planına ilişkin açıklama yapan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ise “Maalesef Türkiye'miz alev alev yanıyor. Yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybeden 11 işçimizi rahmetle anıyorum. Biz bu vatanın ferdi olarak her ağacımıza, her kuşumuza, her karış toprağımıza sahip çıkmak zorundayız. Bir ağaç, bir vatan parçasıdır. Orman vatanın nefesidir. Bu nefesi kesmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Yerli ve Milli Parti olarak, bu mücadelede en ön safta yer alacağımıza, vatanımızı koruyacağımıza ve ormanlarımızı yeniden yeşerteceğimize söz veriyoruz” dedi.