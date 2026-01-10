“Yerli ve milli” vakıflar fona doydu

AKP hükümetleri döneminde 30 bine yakın vakıf ve dernek kuruldu. AKP döneminde kurulan dernek ve vakıfların büyük bölümüne vergi muafiyeti hakkı da tanındı. TÜRGEV, TÜGVA ve Ensar Vakfı başta olmak üzere, çok sayıda vakıf ise faaliyetleri itibarıyla “İktidarın vakıfları” olarak nitelendirildi.

AKP hükümetleri döneminin sembolleri halini alan TÜRGEV, TÜGVA ve Ensar Vakfı için kamu kaynakları adeta seferber edildi. İsimleri çok sayıda skandala karışan vakıflara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bütçesinden de AKP döneminde astronomik tutarlar aktarıldığı savunuldu.

İBB tarafından hazırlandığı öne sürülen, STK Okul-Yurt Faaliyet Raporu 2018 de “İktidarın vakıfları” olarak nitelendirilen vakıflara aktarılan kaynağın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Raporda, İBB bütçesinden TÜRGEV’e 51,5 milyon TL, Ensar Vakfı’na 29,7 milyon TL, TÜGVA’ya ise 74,2 milyon TL aktarıldığı öne sürüldü.

VAKIFLARA AB FONU

Belediye bütçesinden on milyonlarca lira kaynak alan vakıflar, 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde yaşanan yönetim değişikliklerinin ardından yüzünü AB fonlarına çevirdi. Türkiye Ulusal Ajansı’ndan 2021 yılı itibarıyla hemen her yıl yüz binlerce avroluk hibe alan vakıflar, 2025 yılında da geleneği bozmadı.

TÜGVA’nın 2025 yılında ajanstan aldığı AB fonlarının toplam tutarı, 194 bin 454 avro olarak hesaplandı. TÜRGEV’in 2025 yılında aldığı fonların toplam tutarı ise kayıtlara, 251 bin avro olarak geçti.