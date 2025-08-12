‘Yerli ve milli’ vakıflara AB hibesi: TÜGVA ve TÜRGEV’e yüz binlerce avro

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Türkiye Ulusal Ajansı, 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline geldi. Ajans, 2006 yılı itibarıyla AB programlarının Türkiye'deki yürütücüsü oldu.

Kuruluş misyonu, “Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki AB programlarını en etkin şekilde yürütmek” ve “Vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların programlardan azami şekilde istifade etmelerini temin etmek” olan Ulusal Ajans, kısa sürede tartışmalı hale getirildi. Ajansın dağıttığı hibelerin dağılımı, AB fonu pastasından en büyük dilimin iktidara yakın vakıf ve derneklere verildiğini gözler önüne serdi.

FON PERFORMANSI

Ulusal Ajans aracılığıyla yüz binlerce avroluk fon alan TÜGVA ve TÜRGEV, fon performansını 2025 yılında da sürdürdü. İktidara yakınlıkları ile bilinen vakıflar, 1 Ağustos'ta açıklanan fon pastasından da dilimlerini kaptı.

PASTADAN BÜYÜK DİLİM

Ajansın, “Bireylerin öğrenme hareketliliği gençlik alanında ERASMUS akreditasyonuna sahip kurum ve kuruluşlar için gençlik hareketliliği” kapsamında 1 Ağustos’ta dağıttığı hibelerden TÜRGEV ve TÜGVA’nın da yararlandığı öğrenildi. Bu kapsamda TÜRGEV, 196 bin 150 avro, TÜGVA ise 187 bin 350 avro almaya hak kazandı.

Vakıfların, “Avrupa Dayanışma Programı Gönüllülük Projeleri” kapsamında da ajanstan fon aldığı bildirildi. Gönüllülük projeleri kapsamında TÜGVA’nın aldığı fon 7 bin 104 avro, TÜRGEV’in aldığı fon ise 55 bin 381 avro olarak kayıtlara geçti.

∗∗∗

İKTİDARIN VAKIFLARINA FON YAĞIYOR

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla dağıtılan AB fonları, 1 milyon avroyu aşıyor. İktidara yakın vakıf ve dernekler, Erasmus projeleri ve “Gençlik Hareketliliği” projeleri ile fon pastasından en büyük payı alıyor. İktidara yakınlıkları ile bilinen bazı vakıf ve derneklerin 2021-2024 döneminde Ulusal Ajans’tan aldığı hibenin tutarları, şöyle sıralanıyor:

• TÜGVA: 711 bin 212 avro

• TÜRGEV: 420 bin 237 avro

• Diyanet Vakfı: 45 bin 870 avro

• Bülbülzade Derneği: 161 bin 850 avro