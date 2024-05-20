Yerlikaya: 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 14 ilde düzenlenen “Kalkan-22” operasyonlarında 40 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve göçmenlere yönelik 14 ilde düzenlenen "Kalkan-22" operasyonlarında, 40 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını, 3'ünün işlemlerine devam edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 25'i de tutuklandı ve 86 düzensiz göçmen yakalandı."

Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen operasyonda ise 7 göçmen kaçakçılığı organizatörünün gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını, 3'ünün işlemlerine devam edildiğini aktardı.

Yerlikaya, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda ise 8 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını açıkladı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiği ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlar sonucu 14 araçla çok miktarda dövize de el konulduğunu kaydetti.