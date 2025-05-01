Yerlikaya açıkladı: 1 Mayıs'ta ülke genelinde 409 kişi gözaltına alındı, 407'si İstanbul'da

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs nedeniyle yapılmak istenen gösterilerle ilgili Türkiye genelinde 409 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltıların 407'si İstanbul'da gerçekleşti. Taksim Meydanı'nın yasaklanması sonrası 1 Mayıs'ta burada olmak isteyen bazı yurttaşlar Mecidiyeköy ve Şişli'den yürüyüş yapmak istemiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 78 ilimizde toplamda 286 bin 584 vatandaşımızın katılımıyla düzenlenen 212 etkinlik tamamlandı.

Etkinlikler kapsamında; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten İstanbul’da 407, Tokat’ta 1 ve Van’da da 1 olmak üzere toplam 409 şahıs gözaltına alındı.

Taksim Meydanı’na “Çelenk Sunma ve Kazancı Yokuşuna Karanfil Bırakma” etkinliği ile ilgili 13 sendika organizesinde 817 kişinin katılımıyla 13 etkinlik gerçekleştirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesi için ülkemiz genelinde 122 bin 777 kahraman polisimiz görev yaptı.

Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini ifa eden tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum."