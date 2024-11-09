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Yerlikaya açıkladı: Kayyum protestolarında 235 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyum kararlarına tepki gösterilen protestolarda 47 ilde 235 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Güncel
  • 09.11.2024 14:51
  • Giriş: 09.11.2024 14:51
  • Güncelleme: 09.11.2024 14:57
Kaynak: Haber Merkezi
Yerlikaya açıkladı: Kayyum protestolarında 235 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Esenyurt, Mardin, Batman, Halfeti Belediyelerine kayyum atanmasının ardından başlayan protesto eylemlerinde 47 ilde toplam 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya ayrıca 217 hesabın incelendiğini söyledi.

Balıkesir'de düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısında konuşan Yerlikaya, "Terörle sadece mücadele edilir. Kimsenin Türkiye'yi terörle tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir. Tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz. 47 ilde eylemler yapıldı. Eylemlerde 234 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Sosyal medya hesapları üzerinden 217 hesap tespit edildi hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler yapılmıştır" dedi.

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