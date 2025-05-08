Yerlikaya açıkladı: 'Kırmızı Bülten'le aranın iki kişi Gürcistan’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Kırmızı Bülten'' aranan iki kişinin Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

'''Kırmızı Bülten'le aradığımız 2 suçluyu daha ülkemize getirdik. Bizden kaçamayacaklar. Bu kabine dönemimizde 333 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. 'Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aradığımız M.S. ve H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; 'silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız M.S. isimli şahıs ile 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aradığımız H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Bu kabine dönemimizde 16’sı terör, 80’ i organize suç örgütü üyesi, 68’i uyuşturucu ticareti, 169’u çeşitli suçlardan olmak üzere; toplam 333 kırmızı bültenle aradığımız şahsı yurtdışında yakalatarak ülkemize iadesini sağladık.''