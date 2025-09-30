Yerlikaya açıkladı: Kırmızı bültenle aranan 9 isim Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahısların yakalandığını ve iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, iadesi gerçekleşen kişilerin “Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma”, “Kasten Öldürme”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma”, “Çocuğun Cinsel İstismarı” suçlarından arandıklarını duyurdu.