Yerlikaya açıkladı: Ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle 2 bin 836 kaza meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ters yönden gelerek trafik kurallarını ihlal eden bir sürücünün yakalandığını belirterek, 2024 yılında ters yönde araç kullanan sürücüler yüzünden 2 bin 836 kazanın meydana geldiğini açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Adana’da ters yönde gelerek trafik kurallarını ihlal eden sürücünün yakalandığını ve idari para cezası verildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, kurallara uymayan sürücünün videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

"Adana’da trafik kurallarını hiçe sayarak ters yöne giren sürücüden; kendisini uyaran motosikletli sürücüye: -’Trafik polisi misin? İstediğim yerden giderim’ Hem ters yönde araç kullanan hem de sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen bu sürücü elbette cezasız kalmadı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz S.İ.Ö. isimli sürücü yakalandı ve ‘Ters yönde araç kullanmak ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği hâlde araç kullanmak’ maddelerinden idari para cezası uygulanarak ‘Gereği Yapıldı.’

2024 yılında ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle 2836 kaza meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 52 canımızı kaybettik. 3758 kişi de yaralandı. Trafik kazaları; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır."