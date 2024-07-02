Yerlikaya açıkladı: Ülke genelinde Suriyelileri hedef alan eylemlerde 474 kişi gözaltına alındı

Kayseri'deki çocuk istismarının ardından Suriyelileri hedef alan eylemlere ilişkin 474 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınanlardan 285'inin 'göçmen kaçakçılığı, cinsel taciz' gibi suçlardan adli kaydı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de 7 yaşındaki bir çocuğun istismara maruz bırakılmasının ardından Suriyelileri hedef alan eylemler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, "Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir" dedi.

474 GÖZALTI

"Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır" diyen Yerlikaya, şunları söyledi:

"285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir."

"İTİDALLİ DAVRANALIM" ÇAĞRISI

Yerlikaya açıklamasında şu çağrıyı yaptı: "Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir."

Kayseri’de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.



Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 4️⃣7️⃣4️⃣ şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 2, 2024

NE OLMUŞTU?

Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir erkek, 7 yaşındaki çocuğu istismara maruz bırakırken yakalanmıştı. Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirmiş, iş yerlerini de ateşe vermişti. İstismar iddiasının ardından kentte yaşanan olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralanmıştı.

Kayseri Valiliği, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise, "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Cinsel istismar iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirilmişti. Hakimlik, soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı da vermişti.

Öte yandan Suriye'de el-Bab, Azez ve el-Rai yerleşim yerlerinde Türkiye karşıtı gösteriler başladığı belirtilmişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bu bölgede Türkiye'den gelen TIR'lar saldırıya uğrarken PTT binalarının boşaltıldığı öne sürülmüştü.

Dışişleri Bakanlığı, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir" açıklamasını yapmıştı.