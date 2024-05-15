Yerlikaya açıkladı: Ulusal çapta faaliyet gösteren üç organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlene operasyonlarda liderliğini Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren üç organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 112 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen "Mahzen-46" operasyonlarında liderliğini Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren üç organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya, Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Urfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda ulusal çapta faaliyet gösteren üç ayrı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, liderliğini Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüphelinin yakalandığını, 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 5 ruhsatsız tabanca ve 7 hassas terazinin ele geçirildiğini aktardı.

Operasyonlarda liderliğimi Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, 9,5 kilogram metamfetamin, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini, liderliğini Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüphelinin de gözaltına alındığını, 32 kilogram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.