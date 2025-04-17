Yerlikaya, AKP’li eski başkanı böyle korudu

Muhalefet partilerinin rekor oyla seçilen birçok belediye başkanı tutuklanarak cezaevine gönderilirken iktidar partisi mensupları ise korunuyor. Bunun son örneğin de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imza attı.

Bir yurttaş avukatı Onur Cingil aracılığıyla, önceki Üsküdar Belediye Başkanı AKP’li Hilmi Türkmen ile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Yapı Kontrol Müdürü Furkan Altaş, Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı Alperen Uçar ile ilgili belediye yöneticileri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

YERLİKAYA’NIN İMZASI VAR

Yurttaş, bir araziye ilişkin yapı kayıt belgelerinin mahkeme tarafından iptal edildiğini ancak belediye başkanlığı döneminde AKP’li Türkmen ile belediye yöneticilerinin idari yargı kararını uygulamayarak görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 9 Ocak 2025 tarihinde “Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, Yapı Kontrol Müdürü Furkan Altaş, Yapı Kontrol Müdür Yardımcısı Alperen Uçar ve belediyenin ilgili diğer görevlileri hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılmasına gerek olmadığı” şeklinde karar verdi.

Yurttaş, bu kararın hukuksuz olduğunu belirterek Danıştay’a itirazda bulundu. Danıştay ise oy birliğiyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP’li Hilmi Türkmen hakkındaki şikâyetin “işleme konulmaması” kararını kaldırdı. Kararın gerekçesi ise “Türkmen ile diğer belediye yöneticileri hakkında ön inceleme raporu düzenlenmesi gerektiği ve ancak bu raporun ardından soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilebileceği…” şeklinde açıklandı.

BERAAT ETMİŞTİ

Öte yandan bir başka şikâyet nedeniyle “Görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanan AKP’li Türkmen hakkında kısa sürede beraat kararı verildiğin ide BirGün ortaya çıkarmıştı. Bir yurttaş, sahibi olduğu arazi üzerindeki kaçak yapıları yıkmayıp göz yuman Üsküdar Belediyesi’nin önceki dönem yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

AKP’li Türkmen 12 Temmuz 2024’te İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. “İş makinalarının yıkım için yeterli olmadığını" iddia eden Türkmen, “İstanbul Valiliği nezdinde yıkım kararının yerine getirilmesi için başvuruda bulunduk, ancak bu başvurulardan da bir sonuç çıkmadı” dedi. 16 Aralık 2024'te yapılan ikinci duruşmada ise hakim, “Suçun yasal unsurları oluşmadı” diyerek AKP’li Hilmi Türkmen’in beraatına karar verdi.