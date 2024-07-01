Yerlikaya'dan Kayseri açıklaması: Sosyal medyada 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de dün akşam yaşanan olaylara ilişkin “Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37’sinin bot, paylaşımların yüzde 68’nini ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Güncel 01.07.2024 22:13 Giriş: 01.07.2024 22:13

Güncelleme: 01.07.2024 22:15 Kaynak: ANKA

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