Yerlikaya'dan kayyum açıklaması: "Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Belediyesi'ne kayyum ataması ile ilgili "Adaylar belirlenirken davaları olan insanların aday edilmesi ile ilgili aslında ne yapılmak istenmektedir. Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir yılda ülke genelinde düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin konuşan Yerlikaya, "Durduk yerde bir belediye başkanının görevden el çektirilmesi söz konusu değil" dedi.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerine destek olmak, propagandasını yapmakla ilgili kovuşturma süreci başlamışsa bizim gereğini yapmakla ilgili yasal yetkimiz var. Adaylar belirlenirken davaları olan insanların aday edilmesi ile ilgili aslında ne yapılmak istenmektedir. Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın."

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISI

Konuşmasında, Suriyeliler hakkında da bilgi veren Yerlikaya, son bir yılda 103 bin 45 Suriyeli'nin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü, 2016-2024 arasında dönüş yapanların sayısının toplam 658 bin 463 olduğunu belirtti.

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