Yerlikaya'dan Konya'da çöken binayla ilgili açıklama: Çalışmalarımız devam etmektedir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Yerlikaya, olay yerine AFAD il müdürlüklerinden 99 personel ile 27 araç, itfaiyeden 120 personel ve Emniyet, 112 Sağlık ile Belediye ekipleri sevk edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi'nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır. Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir.

Çöken binanın olduğu yere AFAD Başkanlık'tan Mobil Koordinasyon Tırı; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir."