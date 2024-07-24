Yerlikaya'dan "Ölürüm Türkiye'm" açıklaması: Ben dinlediğim zaman yüreğim kıpır kıpır oluyor

Mersin'de PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlara polis aracında "Ölürüm Türkiye'm" adlı şarkının dinletilmesini değerlendiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ben dinlediğim zaman son derece duygulanıyorum. Yüreğim kıpır kıpır oluyor. Bunun, savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum" dedi.

Mersin'de PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlara polis aracında "Ölürüm Türkiye'm" adlı şarkının dinletilmesini değerlendiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ben dinlediğim zaman son derece duygulanıyorum. Yüreğim kıpır kıpır oluyor. Bunun, savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, kolluk uygulamaları ve insan haklarının korunması hususunda yaptığı bilgilendirme sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın, "valilerin kendileriyle diyalog kurmadığı" yönündeki değerlendirmesine cevap veren Yerlikaya, valilerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milleti temsil ettiğini ve kendisinin de bir dönem valilik yaptığını kaydetti. Yerlikaya, "Ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum; konuştuğunuz zaman, bir araya geldiğiniz zaman oradaki hukuku, meseleyi yansıtmayla ilgili bir sıkıntı duymayacaksınız, oradaki emniyet, güvenlik, hepsiyle beraber, sorun yok konuşun. Ben konuşuyorum, görüşüyorum" dedi.

"KEŞKE SADECE HALAY ÇEKİP KÜRTÇE ŞARKI SÖYLÜYOR OLSALARDI"

Mersin'de halay çekerken PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan attığı tespit edilen kişilerin gözaltına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, "Keşke sadece halay çekip, AK Parti hükümetlerimizin getirdiği serbestlik ortamında Kürtçe şarkı söylüyor olsalardı ama duyduklarımız, kayıt altına giren ve adliyeye intikal eden meseleler hiç de öyle değil. Kimi övdüğümüz, kimi sevdiğimiz, kimin için orada dil ve tutumumuz ortaya çıkıyorsa ve bunun konusu suçsa Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti diyoruz biz. Savcı da 'Alın, getirin bunları' diyor" ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan şüpheliler götürülürken araçta "Ölürüm Türkiye'm" şarkısının çalınmasıyla ilgili konuşan Yerlikaya, "Ben dinlediğim zaman son derece duygulanıyorum. Yüreğim kıpır kıpır oluyor. Türkiye'm şarkısı bugün hepimizi, bu salonda bulunan herkesi coşkulandırır. Yani bunun kesinlikle ve kesinlikle savcının talimatıyla gözaltına alınan insanları üzmek, kırmak için yapıldığına inanmıyorum. Ama 'Biji Portekiz' ağzıyla hareket eden insanlar aramızda çok az olduğu gibi, bu zihniyette olan insanların da hoşlanmadığı bir türkü olmasından en ufak şekilde üzüntü duymuyorum" diye konuştu.

"MÜNFERİT BİR OLAY, GEREĞİNİ YAPARIM"

Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın, Iğdır Belediyesi'nde işten çıkartılan işçilerin eylemine yaptığı ziyaret sırasındaki davranışlarıyla ilgili iddialar üzerine Yerlikaya, "Hiçbir yerde sakız çiğneyerek ister suçluyu veya gözaltı kararlı olan birini veya başka bir meselede bu şekilde davranmasını kabul eden bir vali de olmadım, bakan da değilim. O münferit bir olaydır, gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.

"MÜRACAATLARIN YÜZDE 99'UNA İZİN VERİYORUZ"

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin bir hak olduğunu ve kanunla hangi koşullarda yapılacağının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Biz yapılan müracaatların yüzde 99'una izin veriyoruz. Son dönemde sosyal medya üzerine çağrı yaparak, 'biz filan yerde miting, yürüyüş yapacağız' diyor. Böyle bir şey yok. Ben huzurdan, güvenlikten, esenlikten sorumluysam bunun bir ahenk şeklinde yapılması lazım" diye konuştu.

Yerlikaya, eylemler için yapılan her müracaata izin veremeyeceklerini belirterek MİT Başkanlığı ve Emniyet İstihbarat Başkanlığından bu etkinliklere yönelik terör eylemleri olabileceğine ilişkin raporlar gelebildiğini söyledi.

KOLLUK PERSONELİNİN KARIŞTIĞI CİNSEL SUÇLAR

Kolluk personelinin karıştığı cinsel suçlarla ilgili soruya Yerlikaya, "Suç ve cezada şahsilik var. Bizim 600 bin kişilik ailenin içerisinde bir yandan evine rızkını temin etmek için, vatan millet için şehit olan var. Gidip cenazesinde beraber ağlıyoruz. Bir yanda da 'Sen bu ahlaksızlığı nasıl yaptın' diyerek adamı ismini bile zikretmeden kovuyoruz. Bu münferit oğlu münferit bir mesele. Adam hem idari hem adli soruşturma geçiriyor, cezaevinde şu anda tutuklu, annesi babası buna lanet okuyor. Eğer böyle yaptıysa" yanıtını verdi.

İnsan hakları ihlalleri bağlamında yıllara göre disiplin cezası alan kolluk personeli sayılarına değinen Yerlikaya, 2020'de 648, 2021'de 856, 2022'de 778, 2023'te 317 ve 2024'ün 7 ayında 39 personelin ceza aldığını bildirdi.

Kolluk personelinin intihar vakalarıyla ilgili de konuşan Yerlikaya, her intihar vakasıyla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini ve bu vakaların neden kaynaklandığını ise açıklayamadıklarını söyledi.