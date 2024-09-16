Yerlikaya'dan 'Siberağ operasyonu' açıklaması: 46 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde eş zamanlı olarak "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 ilde eş zamanlı olarak "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" olmak üzere siber suçlardan arananlara yönelik düzenlenen "Siberağ-7" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
46 şüphelinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta "Siberağ-7" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 5 yıldır aranan 38, 5-10 yıldır aranan 7, 10 yıl ve üzerinde aranan bir şüphelinin yakalandığını kaydederek, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.
2️⃣4️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis”, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” olmak üzere Siber Suçlardan arananlara yönelik yapılan “SİBERAĞ-7” operasyonlarında 4️⃣6️⃣ şahıs yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 16, 2024
Aziz Milletimizin… pic.twitter.com/UuO95lSPN3