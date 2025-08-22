Yerlikaya'dan trafik cezaları savunması: Biz de keyif almıyoruz

Son aylarda sıkça kesilen ve maddi yükü ağırlaşan radar cezalarına kamuoyundan gelen tepkilere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yanıt verdi.

Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nda konuşan Yerlikaya, trafik kazalarındaki ölüm oranlarının arttığını belirterek, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “10 yılda yarı yarıya indirin” talimatını hatırlattı ve cezaların hafif olduğunu söyledi.

Yerlikaya, 2024’te 123 milyon denetim yaptıklarını aktararak, “Tam 304 bin ceza dur ihtarına uyulmadığı için yazıldı. Durmuyor adam. Cezası 2 bin 174 lira. Ben yine yakalayıp ceza yazıyorum ama trafikte 9 şehit verdim, 26 gazi var. Bunu söylerken yüreğim yanıyor. Onun da çocuğu var, ailesi var. Gittim, ziyaret ettim, birlikte hüngür hüngür ağladık. Dursa o çocuk öksüz yetim kalmayacak. Böyle bir ceza olur mu?” dedi.

ART NİYET YOK, AMA ÖNLEM ZORUNLU

Milletin iyiliği için bu düzenlemeyi uyguladıklarını belirten Yerlikaya, “Ben art niyetli değilim ki millet adına dur diyorum. Dünyada böyle bir şey yok. Bunu anlattığımda ‘Böyle bir şey olamaz’ diyorlar. Ceza yazmaktan keyif almıyoruz, bizim derdimiz bir eve ateş düşmesin” ifadelerini kullandı.