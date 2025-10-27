Yerlikaya'dan "yeni nesil çeteler", Trafik Kanunu ve çakarlı araç açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir televizyon programında programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Programda, trafik kazalarının önlenmesi konusunda yapılan çalışmaların sorulması üzerine Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 2021-2030 arasında geçerli olacak Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'ni hazırladıklarını söyledi.

Yerlikaya, trafik kazalarındaki can kaybı ve yaralanmaları 2030'un sonuna kadar en az yüzde 50 düşürmeyi, 2050'de de sıfır can kaybını hedeflediklerini ifade etti.

Yerlikaya, denetimlerin arttığını ancak kazalarda artış trendini yeterince önleyemediklerini belirterek, cezalar yeterince caydırıcı olmadığında trafik kültürü dönüşümünü sağlayamadıklarını söyledi.

"DENETİMLERİ ARTIRDIK"

Çakarlı araç düzenlemesinin 30 Kasım 2024'te yürürlüğe girdiğini ve denetimin yüzde 378 arttığını dile getiren Yerlikaya, izinsiz çakar kullananlara para cezası, sürücü belgesinin alınması ve aracının trafikten geçici olarak men edilmesi gibi üç tür ceza getirdiklerini, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bu yana çakarlı araç kullanımın yüzde 86 düştüğünü vurguladı.

Yerlikaya, trafikte yaşanan kavgalar için de 180 bin lira, ehliyete ve araca 60 gün el konulması şeklinde 3 aşamalı ceza getirdiklerini ifade etti.

Araç sürerken cep telefonu kullanılmasının kaza riskini artırdığına işaret eden Yerlikaya, cep telefonu kullanımı noktasında uygulanan caydırıcı cezalar hakkında da bilgi verdi.

"YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ" VE "SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR"

Dünyada ve Türkiye'de "suça sürüklenen çocuklar" ile ilgili suç işleme oranlarında artış olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bir çocuk nasıl 'kasten yaralama', 'kasten öldürme' suçu işleyebilir ve bununla da sosyal medya üzerinden övünebilir. O, bana göre cinayetten daha da çirkin. Cezaların kesinlikle çok daha caydırıcı hale gelmesi lazım. Bunun başka türlü hiçbir izahı yok."

Bakan Yerlikaya, yeni nesil çetelerin ve suç örgütlerinin işlediği suçlar bakımından da cezaların artırılmasına yönelik çalışmalarının olduğunu, Adalet Bakanlığının da güncelleme çalışması içerisinde olduğunu aktardı.

Yeni nesil organize suç örgütleri konusunda hukukçularla birlikte çalıştıklarını anlatan Yerlikaya, "Takım ruhuyla beraber toplumumuzun buradaki kanayan yarasını çözmekte de kesinlikle kararlıyız. Bizim demokrasimiz çok güçlü. Parlamentoda çok güçlü bir ittifak yapımız var." diye konuştu.

TRAFİK CEZALARINA İLİŞKİN 36 MADDELİK KANUN TEKLİFİ

Milletvekilleri ve polislerin karşı karşıya geldikleri durumlarda savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yerlikaya, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı nedeniyle bu dosyaların Meclise gönderildiğini ancak yasama dokunulmazlığı kalktıktan sonra yargının görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "32,5 milyon araç var, motosiklet sayısı 7 milyona doğru gidiyor. Trafikte kuralların, caydırıcılık nispetinde bir anlam ifade ettiğini söylüyoruz. Dünya, bunu böyle başarmış. Şimdi AK Parti grubumuzun hazırladığı 36 maddeli kanun tasarısının caydırıcılık gücüyle birlikte 2030 bile gelmeden can kayıplarını, ciddi yaralamaları yarı yarıya daha fazla azaltacağına inanıyorum. 276 bin lira ikinci yasa dışı çakar cezasını Türkiye'de 10 aydan beri alan sayısı 1."