Yerlikaya'dan 'zanlıya çöp poşeti giydirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldüren Yunus Emre Geçti'nin çöp poşeti giydirilerek ve hayvan arabasına konularak adliyeye sevk edilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya soruşturma iddiasını yalanladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır" derken, söz konusu iddiayı yayanlar hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır."