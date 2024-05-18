Yerlikaya duyurdu: 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik düzenlenen “Sibergöz-39” operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, 20 ilde düzenlenen çeşitli suçlara yönelik “Sibergöz-39” operasyonlarında 74 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, İzmir, Hatay, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Konya, Trabzon, Elazığ, Mersin, Adana, Artvin, Ankara, İstanbul, Düzce, Şanlıurfa, Ordu, Rize, Uşak ve Gaziantep'te "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik “Sibergöz-39” operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen İzmir ve Hatay’da 24 şüpheli Bolu’da ise 6 şüpheli yakalandı.

Trabzon’da sosyal medya platformu üzerinden çocukların müstehcen görüntülerini paylaşarak çevrim içi "çocuk müstehcenliği" suçunu işlediği tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

Elazığ’da çeşitli internet siteleri üzerinden ev eşyaları satışı vaadiyle haksız kazanç elde ederek nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalanırken İstanbul’da ise yine sosyal medya uygulaması üzerinden reklam verip, iletişime geçtikleri kişileri yüksek kazanç vaadiyle dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Uşak ve Rize'de düzenlenen operasyonlarda ise banka hesap bilgilerini ele geçirip, hesaplardaki parayı kendilerine havale ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen Rize'de 3, Uşak'ta ise 4 şüpheli yakalandı.

Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde 120 Milyon Türk Lirası para hareketliliği bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.