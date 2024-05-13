Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 5 gün süren operasyonda binlerce kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şüphelilere yönelik 81 ilde düzenlenen 'Çember-18' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Çember-18 operasyonuna ilişkin 4 bin 995 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklamasına göre, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.
Yerlikaya, "Operasyonda aranmakta olan 0-5 yıl arası 4 bin 938, 5-10 yıl arası 29, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 28 şüphelinin yakalandığını ifade edip "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz!" dedi.
8️⃣1️⃣ ilde son 5️⃣ günde “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4️⃣ bin 9️⃣9️⃣5️⃣ firari yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 13, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu… pic.twitter.com/gvWCjP5Y2n