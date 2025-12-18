Yerlikaya duyurdu; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı değişiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin yeni teşkilat kanunu hazırlanacağını ve ismin değişeceğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katılan Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor."