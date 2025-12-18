Giriş / Abone Ol
Yerlikaya duyurdu; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı değişecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

  • 18.12.2025 21:29
  • Giriş: 18.12.2025 21:29
  • Güncelleme: 18.12.2025 21:33
Kaynak: Haber Merkezi
Yerlikaya duyurdu; Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adı değişiyor
FOTOĞRAF: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ilişkin yeni teşkilat kanunu hazırlanacağını ve ismin değişeceğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katılan Ali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor."

