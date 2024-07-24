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Yerlikaya duyurdu: Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin genel atamalarının yapıldığını duyurdu.

Güncel
  • 24.07.2024 07:52
  • Giriş: 24.07.2024 07:52
  • Güncelleme: 24.07.2024 07:54
Kaynak: AA
Yerlikaya duyurdu: Emniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldı
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2024 yılı genel atamaları gerçekleşmiştir. Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

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