Yerlikaya duyurdu: IŞİD operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört ilde IŞİD'e yönelik 'Bozdoğan-47' operasyonları yapıldığını ve 28 kişinin gözaltında alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan 47" operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, 28 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde IŞİD'e yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydeden Yerlikaya, "4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan 47 operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.