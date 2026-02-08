Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 9 kişi dahil 15 kişi Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 olmak üzere toplam 15 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından “15 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik” başlığıyla yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’da yakalandığını bildirdi.

Açıklamaya göre kırmızı bültenle aranan kişilerden;

“Tasarlayarak öldürme ve kasten öldürme” suçlarından aranan A.K.,

“Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan aranan İ.A.,

“Kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve ruhsatsız silah bulundurma” gibi çok sayıda suçtan aranan M.D., Almanya’da yakalandı.

Yerlikaya, “Kasten öldürme” suçundan aranan S.G.’nin Gürcistan’da, “Uyuşturucu madde ihraç etme” suçundan kırmızı bültenle aranan M.M. ile “örgüt üyeliği, yağma ve tehdit” suçlarından aranan G.A.’nın Karadağ’da, “dolandırıcılık” suçundan aranan M.S.E.’nin ise Kuzey Makedonya’da yakalandığını belirtti.

ULUSAL DÜZEYDE ARANANLAR DA YAKALANDI

Ulusal seviyede aranan şüphelilere ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, “Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçundan aranan B.G.’nin Almanya’da, “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan aranan S.Ö.’nün Yunanistan’da, “Kasten öldürme ve yaralama” suçlarından aranan N.U.’nun Azerbaycan’da, “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan aranan A.S. ile “hırsızlık” ve “dolandırıcılık” suçlarından aranan iki kişinin Gürcistan’da yakalandığını ve iadelerinin sağlandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile ilgili emniyet birimlerini tebrik ederek, “Kırmızı bültenle aradığımız organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize getireceğiz. Kaçış yok” ifadelerini kullandı.