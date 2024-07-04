Yerlikaya duyurdu: 'Sibergöz-49' operasyonlarında 110 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sibergöz-49" operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya platformu X'ten açıklamalarda bulunan Yerlikaya, 29 ilde "nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-49" operasyonlarında 110 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Hesaplarında 3 milyar 750 milyon lira işlem hacmi bulunan 110 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Siber vatanda sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadesini kullandı.

Yerlikaya operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Ankara, Samsun, Sakarya ve Diyarbakır merkezli İstanbul, Malatya, Balıkesir, Antalya, Mersin, Konya, Artvin, Düzce, Kırklareli, İzmir, Adana, Batman, Bursa, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere 29 ilde düzenlendiğini açıkladı.