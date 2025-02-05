Yerlikaya "En fazla 10 günde bitiririz" demişti: 2 hafta geçti, sonuç yok

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına dair soruşturma aşaması tamamlanmasına rağmen pek çok soru işareti hâlâ giderilemedi.

Facianın ilk günlerinde yangınla ilgili sorumluluğu Bolu Belediyesi'ne yükleyen iktidar yetkilileri, olayın aydınlatılması için soruşturma sürecini işaret etmişlerdi.

YERLİKAYA "10 GÜN" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aynı gün yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"İdari tahkikatla ilgili neticeyi kamuoyuyla paylaştığımız zaman orada sormak, açıklığa kavuşturmak istediğiniz pek çok soru değil, bütün sorular yanıtını bulacak. Bu işi en fazla 10 günde bitiririz."

Aradan 2 hafta geçmesine rağmen hâlâ kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma kapsamında dün Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal da gözaltına alınırken gözaltına alınan kişi sayısı 30'a, tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

Bu gelişmenin ardından dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ali Yerlikaya, müfettişlerin Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde, İl Özel İdaresi ile ilgili raporun ise 31 Ocak 2025 tamamladığını ve Bolu Valiliği’ne teslim ettiğini, Bolu Valiliği’nin ise müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiğini yazdı.

21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı.



Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 4, 2025

2 HAFTA OLDU, KRİTİK SORULAR YANITSIZ

Ancak Yerlikaya, yangınla ilgili bütün soruların ‘en geç 10 gün içinde’ yanıtını bulacağını açıklamasına rağmen pek çok sorunun cevabı Bakanlık ya da bir hükümet yetkilisi tarafından kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yangın hangi sebeple ve otelin neresinde çıktı?





Yangın neden hızla büyüdü, otel içindeki yangın söndürme sistemleri eksik miydi ve neden çalışmadı?





Oteli denetleyen hangi kurum ve kime bağlı? Denetimden sorumlu kurum Bakanlık mı Belediye mi? İl Özel İdaresi mi?





30 Nisan'a kadar kadar Bakanlığa teslim edilmesi gereken yangın yeterlilik belgesinin teslim süresi neden uzatıldı?





Bölgedeki otellerin kapasitelerinin sömestr tatili nedeniyle tamamen dolu olması tahmin edilirken neden yakın alanlara itfaiye araçları yerleştirilmedi?

Yangının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen kamuoyunun aklındaki bu kritik sorular hâlâ netlik kazanmadı.