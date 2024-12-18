Yerlikaya: FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-31’ operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

41 şüphelinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, pperasyonların Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya şüphelilerin, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barınmak ve örgütün kripto haberleşme programı Bylock kullanıcısı olmak suçlarından haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.