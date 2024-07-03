Yerlikaya: Irkçılığa ve nefret söylemine milli değerlerimizde ve inancımızda yer yoktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında ‘bozkurt’ işareti yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmasına ilişkin, “Yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve nefret söylemine milli değerlerimizde, kültürümüzde ve inancımızda yer yoktur. Tarihi ve kültürel bir sembol, ırkçılıkla bir tutulamaz" açıklamasında bulundu.

Güncel 03.07.2024 18:40 Giriş: 03.07.2024 18:40

Güncelleme: 03.07.2024 19:15 Kaynak: AA

A- A A+

FOTOĞRAF: AA (Arşiv)