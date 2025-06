Yerlikaya kaza verilerini paylaştı, uyarı levhalarıyla ilgili komisyon kurulduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı sürecinde yaşanan kazalarla ilgili bilgilendir me yaparken seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının gözden geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile inceleme komisyonu kurduklarını duyurdu.

X sosyal medya platformundan açıklama yapan Yerlikaya, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, karayollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek" dedi.

Yerlikaya ayrıca, tatil boyunca yaşanan yaklaşık 4 bin kazada 44 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 370 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı.

Hayatını kaybeden 44 vatandaşımız 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdi. Bunların:

🔻%48.1’i hız ihlali

🔻 %18.5’i şerit izleme, değiştirme

🔻%14.9’i geçiş önceliği

🔻%3.7’si dönüş kuralları

🔻%1.8’i arkadan çarpma ve

🔻13’ü diğer ihlallerdi.

🟥Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarındaki can kayıplarının 18’i YERLEŞİM YERİ İÇİNDE; 26’sı YERLEŞİM YERİ DIŞINDA meydana geldi.

⚠️Kurban Bayramı tatilinde, 30-35 km aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazaları ÇOK DAHA AZ YAŞANDI.

Detayları:

🔻 Hız sınırı 140 olan otoyollarımızda can kaybı şükürler olsun “sıfır…”

🔻 Hız sınırının 130 olduğu otoyollarda ise maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.

⚠️Radar uygulamasının daha seyrek olduğu:

🔻 Hız sınırının 50 ila 80 km arasında değiştiği yerlerde maalesef 22 vatandaşımızı;

🔻 Hız sınırının 90 ila 110 km arasında değiştiği yerlerde ise maalesef 20 vatandaşımızı kaybettik.

🟥Ve maalesef hayatını kaybeden 44 vatandaşımızdan 14’ü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda olanlardan oluşuyor.

🟥İzmir’de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, ‘’alkollü araç kullanmaktan’’ 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi.

Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının her birini tek tek inceliyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız.

İçişleri Bakanlığı olarak 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında, 13 gün boyunca, “ Yolun sonu bayram olsun” diyerek trafik güvenliğini en üst seviyeye taşıdık. Amacımız çok netti: “Tek bir canımızı dahi, trafik kazasında kaybetmeyelim!’’



🔻Bu hedef doğrultusunda; 68 bin 829 polis ve jandarma personelimiz, ülkemizin dört bir yanında, trafik denetimlerini yapmak üzere, görev başındaydılar.



🔻Bu süre zarfında 1.485 mobil radar ile gece-gündüz hız kontrollerimizi gerçekleştirdik. Drone ve helikopterlerle, 6 bin 339 saat havadan denetim yaptık.

🔻Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsleri 3 bin gizli yolcumuz ile denetledik.

5 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca BİR GÜNDE ORTALAMA:

🔻500 bin 704 aracın yüz yüze denetimi gerçekleşti.

🔻 2 bin 688’i otoyollarda, 12 bin 465’i de diğer yollarda olmak üzere günde ortalama 15 bin 153 araca hız nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, karayollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek.

Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

⚠️Sevgili Vatandaşlarımız…

Trafik denetimlerimizde, yol kontrollerimizde, radar uygulamalarımızda amacımız; her zaman söylediğimiz gibi, cezai işlem uygulamak değil, bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Çünkü trafikte kaybettiğimiz her bir can, bir evladın yetim kalması; bir annenin bağrının yanmasıdır.

Trafik kurallarına uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bayram demeden, gece gündüz demeden denetimleri aksatmayan; sabırla, güler yüzle, fedakârca çalışan Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızı, sahada süreci bizzat yöneten Valilerimizi ve kaymakamlarımızı tebrik ediyorum."