Yerlikaya: "Kimlik bilgileri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesisine gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Kimlik bilgileri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak."

Yerlikaya 4 can kaybının olduğu saldırıda yaralanan 14 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.