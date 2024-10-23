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Yerlikaya: "Kimlik bilgileri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak"

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesisine gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kimlik bilgileri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak."

Güncel
  • 23.10.2024 18:30
  • Giriş: 23.10.2024 18:30
  • Güncelleme: 23.10.2024 18:34
Kaynak: Haber Merkezi
Yerlikaya: "Kimlik bilgileri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak"
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesisine gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Kimlik bilgileri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak."

Yerlikaya 4 can kaybının olduğu saldırıda yaralanan 14 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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