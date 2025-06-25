Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 12 kişi Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 11, ulusal seviyede aranan 1 olmak üzere toplam 12 kişinin ABD, Almanya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Karadağ, Polonya, Kosova ve Gürcistan'dan yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde çeşitli suçlardan aranan S.B, M.İ, E.K, R.Ş. Ş.Ç, E.C.Ç, E.Ö, A.A, M.K, R.B, M.B, A.Y'nin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde: