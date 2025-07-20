Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 14 kişi Türkiye’ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 14, ulusal seviyede aranan 1 kişinin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan suçluların Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler ile bulundukları ülkelerin tespit edildiğini kaydetti.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

“Kırmızı bültenle aradığımız 14, ulusal seviyede aradığımız 1 olmak üzere 15 suçluyu Gürcistan (8), Almanya (3), Yunanistan, Belçika ve Sırbistan ve KKTC'den ülkemize getirdik. Bu kabine dönemimizde 407 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, bizden kaçamayacaklar.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.Ö, S.Ç, İ.K, D.T, İ.Ç, A.Ş, İ.K, Ö.B, M.Y, Ş.A, Ö.G, B.Ş, A.G. ve K.K. ile ulusal seviyede aranan C.K. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini sürdük. Yapılan çalışmalar sonucu; Interpol veri tabanları, emniyet bilgi sistemleri, sosyal medya ve açık kaynaklardan elde edilen bilgiler, istihbarat, narkotik, asayiş, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlarla mücadele daire başkanlıklarımızın analizleriyle şahısların saklandıkları ülkeler tek tek belirlendi."

🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 14,

❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 1

olmak üzere 15 Suçluyu



GÜRCİSTAN (8), ALMANYA (3), YUNANİSTAN, BELÇİKA ve SIRBİSTAN ve KKTC'den Ülkemize Getirdik.



Bu kabine dönemimizde 407 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Enselerindeyiz, Bizden… pic.twitter.com/XRSEJQ7H3l — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 20, 2025

Yerlikaya, kırmızı bültenle "uyuşturucu ticareti suçundan" aranan A.Ö, "dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığı" aranan S.Ç, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, silahla tehdit ve mala zarar verme" suçlarından aranan İ.K, "kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan D.T, "hükümlü veya tutuklunun kaçması, adam öldürme, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından aranan İ.Ç, "çocuğun cinsel istismarı, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan A.Ş, "yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sahtecilik, dolandırıcılık, sahte para basma" suçlarından aranan İ.K, "silahla yağma, tehdit, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit” suçlarından aranan Ö.B'nin Gürcistan'da yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, yine kırmızı bültenle "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan uluslararası seviyede aranan M.Y, "kasten öldürme" suçundan aranan Ş.A. ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan Ö.G'nin Almanya’da; "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından uluslararası seviyede aranan B.Ş'nin Yunanistan’da, "kasten yaralama" suçundan kırmızı bültenle aranan A.G'nin Belçika’da, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan uluslararası seviyede aranan K.K'nin Sırbistan’da; "özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve tefecilik" suçlarından ulusal seviyede aranan C.K'nin ise KKTC’de yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını duyurdu.